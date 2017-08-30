Небензя рассказал, что необходимо для нормализации ситуации с КНДР

ООН, 30 авг — РИА Новости. Для нормализации обстановки на Корейском полуострове необходимо как прекращение ракетных испытаний со стороны КНДР, так и отказ от наращивания военной инфраструктуры и развертывания системы THAAD, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя отметил, что "дорожной картой" решения проблем "могут стать совместные российско-китайские идеи, которые выдвигались в различных форматах". Он убежден, что для урегулирования на Корейском полуострове "следует задействовать политический инструментарий".