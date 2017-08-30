ООН, 30 авг — РИА Новости. Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может, необходимо также отказаться от односторонних санкций в отношении страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны четко указывать на это обстоятельство. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции, сверх тех, которые принимаются самим Советом", — заявил Небензя на экстренном заседании СБ ООН после очередного ракетного пуска КНДР.