Китай призвал прекратить развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Лю Цзеи призвал прекратить развертывание системы ПРО США THAAD в Южной Корее и выступил против любого "хаоса или войны" на Корейском полуострове.

"Китай выступает против любого хаоса или войны на (Корейском) полуострове. Активизация военного развертывания на полуострове не поможет в достижении цели по денуклеаризации или региональной стабильности. Развертывание системы THAAD в северо-восточной Азии ставит под серьезную угрозу региональный стратегический баланс, подрывая стратегические интересы безопасности всех стран в регионе, включая Китай", — заявил постпред на заседании Совета Безопасности ООН, добавив, что это приведет к дальнейшей эскалации на полуострове.

Он также призвал прекратить введение односторонних санкций против отдельных лиц и организаций в других странах.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.