В Гватемале суд отменил указ президента о высылке главы CICIG из страны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Конституционный суд Гватемалы вынес в среду решение в пользу главы Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН Ивана Веласкеса, отменив указ президента страны Джимми Моралеса о его высылке, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, решение суда ратифицирует временное постановление против высылки, подписанное в воскресенье.

Ранее президент Моралес объявил Веласкеса персоной нон грата и распорядился выслать судью. Позднее Конституционный суд Гватемалы временно остановил действие указа Моралеса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал от властей Гватемалы уважения к Веласкесу. Также свою обеспокоенность высказали в США. В столице Гватемалы вспыхнули протесты в связи с решением Моралеса.

Президент Гватемалы в понедельник показал, что колеблется в отношении решения о высылке из страны главы CICIG.

По данным СМИ, ранее Веласкес начал расследование в отношении Моралеса по делу о возможных преступлениях в ходе выборов.