В Хьюстоне эвакуированных от наводнения разместят на крытом стадионе

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти Хьюстона открыли второй крупный центр для эвакуированных от наводнения — крытый стадион, заявил мэр города Сильвестр Тернер.

В ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы, Тернер сообщил, что в дополнение к имеющемуся крупнейшему убежищу для приема беженцев открыт крупный крытый стадион Toyota Center.

"Этот центр начинает действовать уже сейчас", — сказал Тернер. По его словам, туда будут переведены несколько тысяч человек из других убежищ. Только в крупнейшем убежище в конференц-зале Хьюстона скопилось до 9 тысяч человек. Всего власти планируют открыть два-три дополнительных крупных центра приема беженцев на тысячи человек каждый.

Мэр сообщил также, что за время наводнения в Хьюстоне были спасены от воды более 800 человек. В спасательной операции участвуют около 200 полицейских, чьи собственные дома были повреждены наводнением.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.