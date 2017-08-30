В Хьюстоне эвакуированных от наводнения разместят на крытом стадионе

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти Хьюстона открыли второй крупный центр для эвакуированных от наводнения — крытый стадион, заявил мэр города Сильвестр Тернер.
"Этот центр начинает действовать уже сейчас", — сказал Тернер. По его словам, туда будут переведены несколько тысяч человек из других убежищ. Только в крупнейшем убежище в конференц-зале Хьюстона скопилось до 9 тысяч человек. Всего власти планируют открыть два-три дополнительных крупных центра приема беженцев на тысячи человек каждый.
Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.