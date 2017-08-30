Мэр Невельска назвал смерть Когана личной утратой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг – РИА Новости. Жители сахалинского Невельска восприняли кончину скрипача Дмитрия Когана как тяжелую личную утрату, сообщил РИА Новости в среду мэр города Владимир Пак.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве после тяжелой болезни. Ему было 38 лет.

"Для нас это большая утрата, Дмитрий Коган был другом нашего города, почетным гражданином. За время нашего с ним знакомства город и музыкант буквально проросли друг в друга. Мы очень гордимся тем, что у нас был такой друг", — сказал Пак.

Мэр города познакомился с музыкантом еще в 2007 году, тогда Дмитрий Коган был на Сахалине со своим фестивалем "Дни высокой музыки" и знакомил жителей островной глубинки с великими музыкальными произведениями. Как раз в те дни в Невельске произошло разрушительное землетрясение. Дмитрий Коган принял решение дать концерт для жителей полуразрушенного города.

"Он сыграл перед нашими жителями, сыграл вместе с нашими девчонками из музыкальной школы. После чего даже взял школу под свое крыло, и в каждый приезд на Сахалин обязательно приезжал в Невельск и давал благотворительные концерты", — сказал мэр.

Владимир Пак помнит музыканта добрым, открытым, приятным в общении человеком.

"Мы в очередной раз ждали его приезда, он всегда говорил, что даже если просто будет на Дальнем Востоке, то обязательно заедет в Невельск. Так ему нравился наш город", — поделился Пак.