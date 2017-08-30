Учредительное собрание Венесуэлы будет судить лидеров оппозиции за измену

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы заявило, что будет проводить судебные разбирательства по делу о государственной измене в отношении лидеров оппозиции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на указ.

НУС утвердил указ, в котором объявляется об "историческом" судебном разбирательстве в отношении тех, "кто вовлечен в продвижение этих аморальных действий против интересов народа Венесуэлы". Как пишет агентство, подразумевается продвижение экономических санкций, наложенных США.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.