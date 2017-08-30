В США уволили профессора за высказывание о наводнении в Техасе

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Университет Тампы во Флориде заявил во вторник об увольнении профессора Кеннета Стори, который назвал наводнение в Техасе наказанием за поддержку республиканцев жителями этого штата.

Ранее на этой неделе профессор социологии Кеннет Стори попал под огонь критики за комментарий в Twitter: "Я не верю в "мгновенную карму", но чувствуется, что Техасу так и надо. Надеюсь, что это поможет им понять, что Республиканская партия о них не заботится".

"Мы осуждаем эти комментарии и чувства, которыми они были вызваны. Мы понимаем боль, которую вызвали эти безответственные действия. Стори уволен со своей должности в Университете Тампы, его курс будут читать другие сотрудники факультета социологии", — говорится в заявлении университета. Руководство вуза выразило соболезнования пострадавшим в связи с наводнением.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.