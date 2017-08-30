США, Япония и Южная Корея назвали запуск ракеты в КНДР эскалацией угрозы

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел раздельные телефонные переговоры с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва, на которых обсудил ситуацию вокруг последнего ракетного запуска КНДР, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"Они согласились в том, что этот запуск был эскалацией провокаций Северной Кореи и показал опасность угрозы, которую представляет Северная Корея Соединенным Штатам, Японии, Республике Корея и странам по всему миру", — говорится в заявлении Науэрт.

"Госсекретарь Тиллерсон договорился с двумя министрами продолжать тесную координацию в усилиях по повышению давления на Северную Корею с тем, чтобы показать режиму, что его постоянные нарушения резолюций СБ ООН будут иметь результатом лишь осуждение и изоляцию со стороны международного сообщества", — говорится в сообщении.

Тиллерсон также заверил союзников, что США намерены их защищать, уточнила она.

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.