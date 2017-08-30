Ким Чен Ын поручил проводить больше ракетных испытаний в Тихом океане

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился проводить больше испытаний баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане, передало в среду из Сеула информационное агентство Рёнхап.

По его данным, северокорейское радио передало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12", которая в ночь на вторник пролетела над территорией Японии

"Приближенный к реальности нынешний испытательный пуск баллистической ракеты стала первым военно-тактическим шагом нашей армии в Тихом океане", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

"Впредь надо больше проводить испытательных пусков баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане", — подчеркнул он, призвав при этом активнее добиваться повышения ударной силы и модернизации ракет.

По словам Ким Чен Ына, нынешние учения стратегических войск — "только прелюдия к ответным мерам" на совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi — Freedom Guardian.