В Черногории заблудившийся турист спровоцировал огромный пожар

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Огромный лесной пожар, для тушения которого будет задействована авиация, вспыхнул во вторник вечером близ города Бар на юге Черногории, передает портал Vijesti.
"Турист из Польши, потерявшийся на холме, с намерением просигнализировать о месте, где находится, разжег огонь, который из-за ветра и сухой растительности сразу же распространился на большую часть холма. Ситуация чрезвычайно серьезная", — сообщил Чадженович порталу.
По последним данным, потерявшийся турист до сих пор не найден.
В ряде стран балканского региона — Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии — с начала июня складывается беспрецедентно тяжелая ситуация с лесными пожарами. В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний становится человеческий фактор, а распространению огня способствует продолжительная засуха и ветреная погода.