В Черногории заблудившийся турист спровоцировал огромный пожар

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Огромный лесной пожар, для тушения которого будет задействована авиация, вспыхнул во вторник вечером близ города Бар на юге Черногории, передает портал Vijesti.

По словам руководителя службы защиты Бара Велизара Чадженовича, огонь возник при невероятных обстоятельствах: возгорание спровоцировал турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань над одноименным поселком, который пытался таким образом подать сигнал спасателям о своем местоположении.

"Турист из Польши, потерявшийся на холме, с намерением просигнализировать о месте, где находится, разжег огонь, который из-за ветра и сухой растительности сразу же распространился на большую часть холма. Ситуация чрезвычайно серьезная", — сообщил Чадженович порталу.

По словам спасателя, будет сделан запрос о привлечении противопожарной авиации из соседней Хорватии и самолетов МВД Черногории, которые должны приступить к тушению огня ранним утром в среду.

По последним данным, потерявшийся турист до сих пор не найден.

В ряде стран балканского региона — Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии — с начала июня складывается беспрецедентно тяжелая ситуация с лесными пожарами. В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний становится человеческий фактор, а распространению огня способствует продолжительная засуха и ветреная погода.