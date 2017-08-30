В одном из районов Техаса отметили рекордный уровень осадков

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Рекордный уровень в 1,3 метра осадков отмечен в одном из районов Техаса, где прошел шторм "Харви", сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба США.

По ее данным, по состоянию на 16.20 по Вашингтону (23.20 мск) в районе города Монт-Белвью на востоке Техаса отмечены осадки почти в 52 дюйма (1,32 метра). Это повторяет исторический рекорд США, установленный во время тропического циклона на Гавайях в 1950 году.

В метеорологической службе подчеркнули, что речь идет об одном из измерений лишь в одном из районов, полученном с низко летящего самолета-наблюдателя. Этот результат может значительно отличаться от среднего показателя.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.