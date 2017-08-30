Ярошенко заявил, что надеется на обращение России в ООН о его возвращении

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, заявил, что последний шанс вернуться домой — это официальное обращение России в ООН.

"После стольких попыток вернуть меня на родину единственный механизм, на который осталась надежда, — официальное обращение России в ООН. Это мой последний шанс вернуться к семье. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обсуждала этот вариант с моей женой Викторией. После того как умерла моя мать, я потерял надежду. Но обещание госпожи Москальковой вновь вернуло меня к жизни", — приводит газета "Известия" слова Ярошенко.

Его жена Виктория подтвердила изданию, что обсуждала с Москальковой способы возвращения мужа в Россию. "Когда все правовые механизмы закончились, остается лишь надеяться на политическую волю. Ведь в рамках ООН были заложены основные международные принципы прав человека. И только эта организация способна вытащить Константина из тюрьмы", — сказала она.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека "Известиям" сообщили, что в ноябре в ООН может состояться выступление Москальковой: омбудсмен поднимет вопрос возвращения Ярошенко. Тем не менее, определенности по поводу поездки пока нет.

"Ноябрь — гипотетический месяц выступления Татьяны Москальковой в Нью-Йорке. Необходимо подождать ответа от Госдепартамента США или президента США Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, осуществится ли поездка, уверенности в этом нет", — рассказал газете пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.