Ярошенко заявил, что надеется на обращение России в ООН о его возвращении

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, заявил, что последний шанс вернуться домой — это официальное обращение России в ООН.
Его жена Виктория подтвердила изданию, что обсуждала с Москальковой способы возвращения мужа в Россию. "Когда все правовые механизмы закончились, остается лишь надеяться на политическую волю. Ведь в рамках ООН были заложены основные международные принципы прав человека. И только эта организация способна вытащить Константина из тюрьмы", — сказала она.
"Ноябрь — гипотетический месяц выступления Татьяны Москальковой в Нью-Йорке. Необходимо подождать ответа от Госдепартамента США или президента США Дональда Трампа. Сейчас трудно сказать, осуществится ли поездка, уверенности в этом нет", — рассказал газете пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.