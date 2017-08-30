Российские эмигранты-волонтеры участвуют в спасательной операции в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российские эмигранты участвуют в волонтерской операции по спасению людей в американском Хьюстоне, сообщил РИА Новости один из волонтеров Антон Китугин.

Китугин собрал команду из нескольких человек. У него был небольшой грузовик, а у одного из его друзей — лодка. Китугин предложил согражданам в социальных сетях помочь "купить продукты, машину вытащить", но в результате занялся наиболее важным делом — вывозом людей.

"Если вчера мы делали это самостоятельно, то сейчас мы решили сделать это все организованно… Может быть, это будет эффективнее… Полицейский и пожарный департамент распределяют людей — куда нужно ехать, где наибольшее количество звонков от пострадавших, кому необходима эвакуация", — говорит Китугин.

По его словам, ему удалось помочь нескольким людям — одна лодка спасателей была перегружена беженцами, и он пересадил в свою лодку и вывез в безопасное место двух взрослых и ребенка.

Лодки в дефиците в Хьюстоне, и всех владельцев частных лодок просят помочь властям. "На машине в большинство районов не приедешь, лодка — это основное средство для того, чтобы людей вытащить из затопленных районов", — пояснил Китугин. По его словам, есть и другие российские граждане, которые присоединяются к спасательной операции. "Волонтеров много, волонтерское движение сильно развито, люди занимаются этим достаточно самоотверженно", — заключил доброволец.

За день работы он уже сформулировал ряд советов для волонтеров, которые изложил в сети. Так, по словам Китугина, течение в местах затопления серьезное, поэтому ни в коем случае нельзя пробираться туда на машине или на лодке без мотора. Он также советует добровольцам собираться командой не менее трех человек — водитель и два человека в лодке. По его словам, необходимо соблюдать осторожность, спрыгивая с лодки на неизвестную глубину, и остерегаться оборванных проводов под напряжением. Он также пришел к выводу, что неорганизованная помощь неэффективна — нужно координироваться с властями, которые в курсе, кто и где нуждается в помощи в первую очередь. В ряде случаев вода продолжает прибывать — Китугин описал, как вместо 15 минут ехал домой 120 миль (почти 200 километров) в объезд.

В русскоязычных сообществах Хьюстона в соцсетях эмигранты делятся информацией о том, какие районы затоплены и советами, как заполнить заявление в страховую компанию о затоплении. Пользователь по имени Лана Вайсман (Lana Weisman) рассказала, что ей пришлось эвакуироваться дважды. "Нас полностью затопило… и наших соседей семь человек! Друзья нас приняли, потом около них стала подниматься вода. Надо было снова эвакуироваться", — написала Вайсман. "Нас уже было 13 человек! Но мы никого не оставили в потопе! Друг на большом траке (грузовике — ред.) забрал нас всех и увез в Томбал. Ян и Лена приютили пока всех 13!", — добавила она.

Ранее генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев сообщил РИА Новости, что, по информации организаций соотечественников, серьезных инцидентов с россиянами не было, хотя отмечены случаи подтопления домов и порчи имущества. Он добавил, что соотечественники размышляют о способах взаимовыручки, есть инициативы сбора средств на помощь пострадавшим от наводнения. Российское консульство будет по-прежнему закрыто в среду, поскольку офисное здание, где оно располагается, еще не функционирует после подтопления три дня назад.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.