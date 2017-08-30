КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты "Хвасон-12"

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29 августа 2017

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29 августа 2017

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило в среду южнокорейское агентство Рёнхап.

"На учениях были задействованы стратегические войска Корейской народной армии, отвечающие за нанесение удара по американским стратегическим базам в Тихом океане на случай непредвиденных обстоятельств стратегической баллистической ракетой средне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12", — приводит агентство сообщение северокорейского радио.

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.