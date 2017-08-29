Россияне не подвергались серьезной опасности в Хьюстоне из-за наводнения

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе. 25 августа 2017

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российское консульство не располагает информацией о том, чтобы граждане России, проживающие в Хьюстоне, подвергались серьезной опасности из-за наводнения, сообщил РИА Новости генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

По его словам, генконсульство поддерживает контакт с организациями соотечественников и получает от них информацию. "Угрожающих жизни ситуаций не было. Были подтопления домов, у кого-то есть ущерб имуществу, но ничего серьезного не произошло… В целом ситуация в Хьюстоне нормализовалась", — сказал Писарев.

Он добавил, что соотечественники размышляют о способах взаимовыручки, есть инициативы сбора средств на помощь пострадавшим от наводнения.

Дипломат уточнил, что российское генконсульство не будет принимать граждан в среду, поскольку управляющая компания третий рабочий день подряд не может восстановить доступ к офисному комплексу, где располагаются помещения консульства.

"Нет, здание не восстановили. Мы работаем, просто на телефонах, а прием проводить не можем, потому что здание не функционирует. Вода уже ушла, мы ездили и смотрели, но управляющая компания еще не восстановит здание завтра", — сообщил генконсул.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.