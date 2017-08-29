Адвокат рассказал о фото россиян с обвиняемым в попытке путча в Черногории

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Фотографии, на которых предположительно изображены граждане России с обвиняемым в подготовке путча в Черногории гражданином Сербии, в случае подлинности доказывает лишь их знакомство и являются попыткой манипуляции, заявил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых по делу о госперевороте Горан Петрониевич.
Британский телеканал Sky News в понедельник обнародовал фотографии, якобы доказывающие причастность российских спецслужб к попытке государственного переворота в Черногории. Снимки были сделаны в Сербии неназванным разведывательным ведомством одной из европейских стран. На фотографиях якобы фигурируют готовившие путч сотрудники ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Телеканал утверждает, что на одной из них Шишмаков запечатлен вместе с сербом Александром Синджеличем – одним из обвиняемых по делу о попытке госпереворота.
На другой фотографии Шишмаков и Попов сидят на скамейке в центре Белграда. Утверждается, что фотографии сделаны незадолго до даты 16 октября 2016 года, на которую планировался переворот.
Специалист по международному праву Петрониевич является адвокатом одного из основных обвиняемых по делу о предполагаемой попытке госпереворота в Черногории на прошедших в октябре 2016 года парламентских выборах – бывшего командира Жандармерии Сербии Братислава "Бато" Дикича. Двух обвиняемых спецпрокуратурой республики в организации путча россиян – Шишмакова (проходящего также под фамилией Широков) и Попова планируют судить заочно, суд назначил им государственных защитников.
"Фотографии, которые вы могли видеть, появились как часть оперативной работы Агентства информационной безопасности (БИА) Сербии. Синджелич Александар, Саша, у него несколько имен, долгое время интересен спецслужбам или даже, по некоторым предположениям, работает на них. Речь идет о человеке не располагающем доверием, человеке, который говорит много неправды", — заявил юрист агентству.
Адвокат подчеркнул, что данные фотографии имеют одну функцию – подтвердить, что Синджелич был знаком с предполагаемыми гражданами РФ.
"Синджелич в своих показаниях говорил, что ездил в Москву, что был там, что посещал "объекты КГБ", что его там проверяли на полиграфе и еще целый ряд глупостей. А после этого было установлено, что выписан ордер на его арест за убийство с отягощающими обстоятельствами в Хорватии, поэтому он не мог выехать из Сербии и въехать в Россию. На все это не стоит обращать внимание, это манипуляции", — подчеркнул Петрониевич.
"Они одним шагом достигли двух результатов: (экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов) Мило Джуканович остался при власти, так как они резко снизили явку в 15.00, когда информация о попытке путча была обнародована, а с другой стороны, была создана антирусская истерия, которая каждому нормальному человеку, который спрашивает себя: зачем нам в НАТО, сообщает — поглядите, что делают русские!", — резюмировал специалист по международному праву.