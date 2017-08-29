СБУ обвинила Русал в "уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила представителей компании "Русал" в "уничтожении" Запорожского алюминиевого комбината, сообщается на официальном сайте СБУ.

Украинские следователи утверждают, что некая международная преступная группировка из девяти человек, в которую якобы входят трое россиян, подозревается "в умышленном уничтожении" предприятия "в интересах конкурентов из России".

"Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики создали организованную группу из представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Как заявляют в СБУ, "аффилированные с российскими бизнесменами структуры" в 2006-2008 годах приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, а затем якобы организовали уничтожение производственных мощностей завода.

В частности, в 2015 году "злоумышленники демонтировали и вывезли с территории комбината ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам", утверждается в заявлении СБУ.

В результате, по оценкам украинских властей, ущерб составил свыше 39 миллионов долларов. Один из фигурантов дела находится под стражей, бывший директор завода — "под личным обязательством", следствие продолжается, заявляет украинская спецслужба.

Верховный суд Украины в марте 2015 года национализировал контрольный пакет акций (68,01%) Запорожского алюминиевого комбината. В июне 2015 года "Русал" оспорил это решение в Европейском суде по правам человека. В октябре 2016 года российская компания обратилась в международный арбитраж, требуя от Украины компенсировать инвестиции в ЗАлК.