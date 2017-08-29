МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что МАГАТЭ маловероятно согласится с требованием США о проведении проверок на военных объектах в Иране, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что США настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране, чтобы определить, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому. Представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что Тегеран не позволит кому-либо проводить инспекции на своих военных объектах.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) очень маловероятно примет требование Америки провести проверки на наших военных объектах", — приводит агентство заявление Роухани, которое он сделал в телевизионном интервью. Он не пояснил, почему считает, что МАГАТЭ отклонит запрос.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения. В ходе беседы Хейли выразила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом".

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.