Трамп посетил Техас, пострадавший от урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья посетили во вторник зону стихийного бедствия в штате Техас, пострадавшем от урагана "Харви".

Борт номер один приземлился в аэропорту "Корпус Кристи" примерно в 200 километрах от Хьюстона, наиболее пострадавшего от стихии, около 11:20 по местному времени (19:20 мск), сообщили корреспонденты президентского пула.

Трампа там встретил губернатор Техаса Грег Эбботт. После этого глава государства выслушал сообщения о ситуации от представителей местной полиции и спасателей. Кроме него на брифинге присутствовали министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон, губернатор Эббот и сенатор от Техаса Тэд Круз.

Трамп поблагодарил жителей Техаса за выносливость и взаимную помощь.

"Это действительно особое место и особый регион", — сказал Трамп.

Он так же отметил работу Эбботта.

"Вы были потрясающим, вы были эффективны", — сказал Трамп обращаясь к губернатору.

После этого Трамп отправился в другой город Техаса — Остин. Ожидается, что Трамп снова прибудет в Техас в субботу.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.