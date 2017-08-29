Генсек ООН пообещал сделать все для решения конфликта Израиля и Палестины

ГАЗА, 29 авг — РИА Новости. ООН сделает все, чтобы добиться урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов", пообещал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

В ходе своего первого визита в регион Гутерреш, в отличие от американских посредников и нынешних властей Израиля, назвал образование независимой Палестины на территориях, оккупированных полвека назад, безальтернативным способом решения проблемы.

"Хочу решительно заявить о полной приверженности Объединенных Наций и моей личной полной приверженности тому, чтобы сделать все для того, чтобы бигосударственное решение материализовалось. Я уже несколько раз говорил, что не существует "плана Б", отличного от бигосударственного решения", — сказал Гутерреш на встрече с главой палестинского правительства Рами Хамдаллой на Западном берегу реки Иордан.

В понедельник он провел переговоры с израильским руководством, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который в тот же день пообещал продолжить поселенческую деятельность на палестинских территориях и не допустить демонтажа еврейских поселений.

Отвечая на вопросы журналистов, Гутерреш заявил о несогласии с позицией Нетаньяху.

"Мы считаем, что поселенческая активность незаконна с точки зрения международного права. Мы считаем, что она представляет собой препятствие для достижения бигосударственного решения", — сказал он.

Палестинские власти публично критикуют администрацию США, взявшую на себя функции главного посредника в палестино-израильском урегулировании, за отсутствие поддержки принципа "два государства для двух народов" и реакции на поселенческую деятельность Израиля.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те видят в поселенческих стройках инструмент закрепления еврейского государства на территориях, завоеванных полвека назад.