Гражданину США грозит 20 лет тюрьмы за попытку присоединиться к ИГ*

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Гражданин США из штата Нью-Йорк Парвег Ахмед арестован по обвинению в попытке добраться до Сирии, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ — ред.), ему грозит 20 лет тюремного заключения, говорится в заявлении минюста США.

Обвиняемый должен впервые предстать перед судом во вторник.

"По его прибытии в Саудовскую Аравию подсудимый попытался отправиться в Сирию, чтобы добраться до подконтрольной ИГ* территории. Обвиняемый был выслан обратно в США 28 августа, где он был арестован в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке", — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В минюсте отметили, что в обвиняемому грозит "максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет".

*Запрещенная в России террористическая организация