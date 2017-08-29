Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на потоп в Техасе

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Еженедельник Charlie Hebdo злорадствует над потопом в Техасе: в новом выпуске, который выйдет в среду, на обложке редакция журнала разместила изображение протестующих неонацистов, которых смывает поток. Изображение размещено в аккаунте издания в социальной сети Facebook.

На карикатуре, открывающей свежий выпуск, нарисованы восемь флагов Третьего рейха — красных полотнищ, на которых в белом круге изображены чёрные свастики. Люди, которые их несут, скрыты потоком воды — от них на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога.

Американский штат Техас серьёзно пострадал в связи со штормом "Харви". Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.