ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Полицейский в Хьюстоне стал 7-м пропавшим без вести в результате урагана "Харви", сообщает местное издание Chron со ссылкой на трех чиновников.
Полицейский стал седьмым пропавшим без вести в Хьюстоне, смерть еще восьми человек официально подтверждена.
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.