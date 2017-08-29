Глава ВТО надеется, что условия доступа на рынок Британии не изменятся

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 29 авг — РИА Новости. Великобритания в процессе выхода из Евросоюза постарается сохранить свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), считает генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

"Что касается отношений между ними (Великобританией и Евросоюзом — ред.) и остальными странами, входящими в ВТО, — у нас есть установленные правила. Я ожидаю — я очень часто говорю с обоими игроками, что Великобритания постарается сохранить свои обязательства такими же, как у Евросоюза, с точки зрения доступа на рынок и тарифов", — сказал Азеведу, выступая на Международной выставке птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

Он отметил, что сохранение одинаковых условий доступа на рынок Британии до и после Brexit может положительно отразиться на ряде стран, например, Бразилии. "У Бразилии нет соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, поэтому разделение имеет для нас значение. Если это копирование сработает, когда у Великобритании будут такие же обязательства, как и у Евросоюза, в теории не будет сложностей", — пояснил глава ВТО.

"Однако это не очевидно, поскольку есть вопросы субсидий, тарифных квот, где простое копирование не сработает. У нас будет обсуждение, как будут распределены субсидии и квоты, но это будет зависеть от условий разделения", — продолжил Азеведу.

"Думаю, самый главный вопрос в Brexit — это отношения между Великобританией и Евросоюзом. У нас есть два года до окончания переговоров, отсчет начался в марте этого года", — напомнил он.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.