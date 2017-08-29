Источник сообщил главный пункт предстоящих переговоров по Brexit

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Мария Табак. Вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией станет центральным на переговорах официальных лиц Великобритании и ЕС в среду в Брюсселе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

"Вопрос о границе вообще является одним из ключевых вопросов, и завтра он будет главным", — сказал собеседник агентства.

Ранее премьеры Британии и Ирландии Тереза Мэй и Лео Варадкар заявили, что рассчитывают на сохранение после Brexit максимально свободной границы между странами – единственной сухопутной границы Великобритании.

Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. В настоящее время в Брюсселе проходит третий раунд переговоров между сторонами. Сейчас переговоры ведутся неделю каждый месяц, однако британская сторона предлагает увеличить частоту встреч.