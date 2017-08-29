Небензя: СБ ООН в ответ на испытание КНДР должен применить новые подходы

ООН, 29 авг — РИА Новости. Совета безопасности ООН в ответ на последнее испытание КНДР должен применить новые подходы, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Как мы говорили, сами по себе санкции — не выход из ситуации. Нужен новый, изобретательный и включающий разных участников (подход — ред.). Но мы не хотим предвосхищать встречу Совета безопасности сегодня вечером", — заявил Небензя журналистам в ООН, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций в отношении Северной Кореи.

Позднее во вторник по запросу США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание СБ ООН.