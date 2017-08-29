В Техасе могут задействовать до 30 тысяч гвардейцев в борьбе с наводнением

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. До 30 тысяч военнослужащих Национальной гвардии могут быть привлечены к борьбе с наводнением в Техасе, сообщил глава внутренних операций Бюро Национальной гвардии минобороны США Джеймс Уитэм.

"Только по линии Национальной гвардии мы готовы направить дополнительно от 20 до 30 тысяч солдат и летчиков, если будет такой запрос", — сказал Уитэм на брифинге.

По его словам, только по линии нацгвардии Техаса в зоне чрезвычайной ситуации уже работают три тысячи военнослужащих, а уже в среду их будет четыре тысячи. Кроме того, задействованы 500 автомобилей (в готовности находятся еще 200) и 30 вертолетов (их число могут увеличить до 100).

В настоящее время в Техасе сохраняется сложная обстановка, в ряде мест вода продолжает прибывать.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт призвал к мобилизации 12 тысяч резервистов Национальной гвардии штата для ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, к операции привлекаются военнослужащие нацгвардии из других штатов, а также военные из подразделений минобороны США.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. По некоторым данным, жертвами стихии стали восемь человек. Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.