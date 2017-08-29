В Техасе могут задействовать до 30 тысяч гвардейцев в борьбе с наводнением

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. До 30 тысяч военнослужащих Национальной гвардии могут быть привлечены к борьбе с наводнением в Техасе, сообщил глава внутренних операций Бюро Национальной гвардии минобороны США Джеймс Уитэм.
По его словам, только по линии нацгвардии Техаса в зоне чрезвычайной ситуации уже работают три тысячи военнослужащих, а уже в среду их будет четыре тысячи. Кроме того, задействованы 500 автомобилей (в готовности находятся еще 200) и 30 вертолетов (их число могут увеличить до 100).
В настоящее время в Техасе сохраняется сложная обстановка, в ряде мест вода продолжает прибывать.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт призвал к мобилизации 12 тысяч резервистов Национальной гвардии штата для ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, к операции привлекаются военнослужащие нацгвардии из других штатов, а также военные из подразделений минобороны США.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.