В Сумах предлагают памятник Ленину переделать в "олимпийца-ходока"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Скульптуру "олимпийца-ходока" планируют сделать из памятника Ленину в городе Сумы на Украине, такое решение размещено на сайте Сумского горсовета.

Согласно документу, планируется предоставить разрешение департаменту инфраструктуры города Сумы на сооружение монументальной скульптуры "олимпийца-ходока".

Как отмечается в сообщении, вес будущей скульптуры составит 1,07 тысячи килограммов. Вес памятника Ленину на данный момент превышает пять тонн, поэтому остаток неиспользованного материала должны передать на сохранение в коммунальное предприятие "Дорремстрой". Окончательное решение по данному вопросу депутаты примут на ближайшей сессии горсовета.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленина; "Ленина в городах больше нет".

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.