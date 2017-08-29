ПРАГА, 29 авг — РИА Новости, Александр Куранов. Необходимо противостоять идеологии зла и изгнать фашистов из органов власти в Словакии, заявил во вторник на торжествах по случаю 73-й годовщины со дня начала Словацкого национального восстания против гитлеровцев президент республики Андрей Киска.

"Когда краевые выборы здесь, в Банска-Бистрице, центре Словацкого национального восстания, выиграл фашист (лидер крайне правой партии "Котлеба — Народная партия Наша Словакия" Мариана Котлеба) и занял руководящее кресло в здании неподалеку отсюда, для здравомыслящих граждан республики это был шок. Когда его партия успешно выступила в парламентских выборах, для большинства людей это стало еще большим шоком. Мы должны противостоять идеологии зла и на предстоящих через три месяца выборах местных органов самоуправления должны изгнать фашистов из органов власти и не допустить их нового избрания", — сказал Киска.

Партия Котлебы придерживается неонацистских, антисемитских и антицыганских воззрений и считает себя продолжателем дела лидеров словацкого профашистского государства времен второй мировой войны. В 2013 году Котлеба победил на выборах в Банскобыстрицком крае и стал его главой. В 2016 году его партия по результатам выборов вошла в состав национального парламента.

По результатам опроса населения, проведенного агентством Focus ранее в этом месяце, Котлеба занял весьма почетное девятое место среди самых популярных политиков страны. Ему доверяют 10,4% сограждан. При этом Котлеба опередил по популярности, например, главу МИД республики Мирослава Лайчака, который получил лишь 5,5% голосов опрошенных.

"Сегодня у нас нет необходимости противостоять врагам, как 73 года назад, с оружием в руках. Но одних дебатов о причине популярности в стране партии, лидер которой считает начало Словацкого национального восстания самым черным днем в истории страны, мало. Мы покажем себя настоящими гражданами, если на (местных) выборах в ноябре скажем "Нет!" фашистам. Нас больше и мы сможем их победить", — сказал Андрей Киска, выступление которого транслировалось по республиканскому ТВ.