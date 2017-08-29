В КНДР тщательно оценивают последствия своих действий, считает эксперт

ЛОНДОН, 29 авг — РИА Новости, Мария Табак. КНДР очень тщательно взвешивает риски от своих действий в ядерной сфере, не допуская прямой конфронтации с США, однако шансы, что она остановит развитие ядерной программы, крайне малы, заявила во вторник РИА Новости замглавы отделения по оценке рисков в азиатском и тихоокеанском регионе международного исследовательского центра IHS Элисон Эванс.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано.

Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.

"Северная Корея вряд ли сознательно перейдет "красную черту" США, хотя риск непреднамеренной эскалации до международного конфликта высок. Северная Корея до сих пор тщательно вымеряла свои действия, в отличие от своей риторики, отдавая предпочтения вариантам с пониженной степенью риска и рассчитывая на сдержанность со стороны США и их региональных союзников", — сказала Эванс.

"Последний запуск как раз стал примером этого, он был направлен против союзника США, а не против базы на Гуаме, как раньше грозила Северная Корея. Этот запуск был специально продуман таким образом, чтобы не затронуть никаких военных активов США в Японии", — подчеркнула эксперт.

В то же время, убеждена Эванс, рассчитывать на сворачивание ядерной программы КНДР не стоит.

"Руководство КНДР вряд ли приостановит развитие своих ракетных и ядерных программ. Северная Корея, скорей всего, считает, что приобретение межконтинентальной ракеты, способной нести ядерные боеголовки, необходимо для отражения предполагаемой угрозы со стороны США", — пояснила она.

США, в свою очередь, по мнению исследователя IHS, будут оказывать давление на Китай и Россию, усиливать санкции в отношении КНДР и угрожать военными действиями с тем, чтобы усадить Северную Корею за стол переговоров.

"22 августа Минфин США объявил о новых односторонних санкциях в отношении китайских фирм, которые, по его данным, сотрудничают с Северной Кореей. Учитывая, что их гражданам и активам непосредственно ничего не угрожает, США, скорей всего, предпочтут консультироваться относительно любых военных действий в ответ на действия КНДР со своими региональными партнерами. А Япония и Южная Корея, скорей всего, будут призывать США к сдержанности, а сами будут работать над усилением своей обороноспособности в краткосрочной перспективе", — считает эксперт.

Китай, по мнению Эванс, также будет настаивать на дипломатических переговорах.