В одном из округов Техаса объявили срочную эвакуацию из-за прорыва дамбы

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. В округе Бразориа в штате Техас, где продолжается мощное наводнение из-за шторма "Харви", прорвало дамбу, сообщают власти округа в Twitter.

"Плотину на озерах Колумбия прорвало. Бегите прочь!" — говорится в сообщении.

Сколько именно людей находится в зоне возможного затопления не уточняется. Всего в этом округе, расположенном на берегу Мексиканского залива, проживает более 300 тысяч человек.

Послание уже процитировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.