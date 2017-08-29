В одном из округов Техаса объявили срочную эвакуацию из-за прорыва дамбы

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. В округе Бразориа в штате Техас, где продолжается мощное наводнение из-за шторма "Харви", прорвало дамбу, сообщают власти округа в Twitter.
"Плотину на озерах Колумбия прорвало. Бегите прочь!" — говорится в сообщении.
29 августа 2017 г.
Послание уже процитировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.