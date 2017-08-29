Эксперт: КНДР хочет не войны, а признания в качестве ядерного государства

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Пхеньян не хочет начала войны, однако пытается заставить США, Россию и другие страны признать КНДР в качестве ядерного государства, заявил РИА Новости директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона (США), эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

"Северная Корея не хочет войны, но пытается заставить Соединенные Штаты, Россию и другие страны признать их окончательно в качестве государства, обладающего ядерным оружием, поэтому они проверяют США, а также их региональных партнеров", — сообщил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что "у международного сообщества нет хороших инструментов реагирования на КНДР, поскольку ни дипломатия, ни санкции, ни военные контрмеры не оказали большого влияния в последние годы".

"Тем не менее нам необходим расширенный диалог между официальными представителями США, России и других стране, и экспертам необходимо рассмотреть долгосрочную стратегию по управлению корейской проблемой", — добавил Вайц.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США рассчитывают на совместную работу с Китаем и Россией по ситуации вокруг КНДР после очередного ракетного пуска накануне. По ее словам, новым ракетным пуском КНДР нарушила все резолюции Совета Безопасности ООН, и должно произойти нечто серьезное. Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние действия Северной Кореии, заявив, что "все варианты (ответа на ракетный пуск) находятся на столе".

Позднее во вторник по запросу США, Японии и Южной Кореи состоится экстренное заседание СБ ООН.