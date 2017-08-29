Представитель США считает, что санкции против РФ не являются эффективными

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что санкции Запада в отношении РФ не оказались в полной мере эффективными.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"По моему мнению, тот факт, что Россия беспокоится из-за них и стремится к их отмене, свидетельствует о том, что россияне испытывают их эффект, санкции беспокоят их. В то же время Россия не вывела свои войска из Украины. Поэтому в этом смысле они не были в полной мере эффективными и не повлияли на принятие решений в России", — сказал Волкер в эксклюзивном интервью DW, которое приводит украинский сайт издания.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.