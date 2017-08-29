Депутат Рады назвал "издевательством" слова Юнкера об Украине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО, "издевательством над туземцами".

По его мнению, важно не столько то, что Юнкер сказал о "наивных мечтах украинской власти", сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза. "Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Второй момент "издевательства над туземцами", по мнению Мураева, заключается в том, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ. "Европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично", — подытожил Мураев.

Глава Еврокомиссии прокомментировал слова Петра Порошенко о будущем Украины. "Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — заявил Юнкер.