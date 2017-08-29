В Хьюстоне спасли около 3,5 тысяч человек от последствий урагана "Харви"

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи жителей Хьюстона, пострадавших от последствий шторма "Харви", было спасено ко вторнику, сообщил в рамках проходящей там пресс-конференции шеф полиции города Арт Асеведо.

В рамках той же конференции мэр города Сильвестр Тернер заявил, что он обратится к федеральным властям за получением финансовой помощи для размещения во временных убежищах еще 10 тысяч человек. Город вынужден открывать дополнительные временные убежища, поскольку те, что есть, уже не справляются с нагрузкой, объяснил он. Днем ранее мэр сообщал, что в убежищах уже содержаться 5,5 тысячи человек.

По данным CNN от "Харви" пострадали 266 тысяч домов, общее количество человек, которым потребуется временное убежище, составляет 30 тысяч человек.

Ураган "Харви" ранее обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма. В понедельник Национальная метеослужба заявила, что пик наводнений в США ожидается в период со среды на четверг.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.