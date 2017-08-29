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В мире

Большая игра: США стравливают Индию и Китай

19:3429.08.2017
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© AFP 2017 / Diptendu DuttaСолдаты Китая и Индии на пограничном переходеСолдаты Китая и Индии на пограничном переходе
© AFP 2017 / Diptendu Dutta

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Индия и Китай — две страны, входящие в блок БРИКС, — летом 2017 года оказались на грани военной конфронтации. Вооруженные силы государств-соседей были приведены в боеготовность на подступах к плато Доклам, принадлежность которого оспаривают Пекин и союзник Нью-Дели — Бутан. Приграничный инцидент, растянувшийся на два месяца, случился после того, как Индия изменила свой внешнеполитический курс на китайском направлении. Привлеченный обещаниями президента США Дональда Трампа премьер Индии Нарендра Моди включился в негласно создаваемую Вашингтоном большую антикитайскую коалицию.

© AFP 2017 / Biju BoroИндийские военные на границе Индии и Китая
© AFP 2017 / Biju Boro
Индийские военные на границе Индии и Китая

Не нужен нам берег китайский

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия и Китай договорились о разведении войск на границе в районе Доклам
Нынешний год привнес бурю в и без того турбулентные международные отношения на Дальнем Востоке. Избранный после яростной антикитайской кампании президент США Дональд Трамп не справился с выстраиванием взаимовыгодных отношений с Пекином. Конфликт двух держав в результате отразился на индийско-китайских связях. В мае премьер Моди неожиданно отказался от визита в Пекин. Встреча, посвященная созданию большой транспортной сети "Нового шелкового пути", состоялась без участия Индии, демонстративно остановившей выбор на альтернативных инфраструктурных проектах.

В июне 2017 года стало ясно, что Нью-Дели все более разворачивается в сторону США. Двадцать седьмого июня премьер Моди прибыл на переговоры в Вашингтон, которые впоследствии назвал очень успешными. Он договорился о покупке американского вооружения, а сами Соединенные Штаты внесли в список террористов пакистанскую исламистскую группировку. Поскольку Пакистан является близким союзником Китая, события укладывались в единую логическую цепь. Индийцы и американцы нашли "взаимопонимание против" китайцев и пакистанцев.

Одновременно на плато Доклам Пекин и Нью-Дели оказались на грани войны. Индийские власти назвали попытку Китая расширить дорогу на спорном участке покушением на целостность Бутана и направили на спорную территорию своих военных. Китай ответил тем же. В течение двух месяцев две крупнейшие армии мира (каждая оснащена ядерным оружием) находились друг против друга в зоне прямой видимости: индийцы контролировали стратегическую высоту, китайцы занимали позицию в низине. 

Спор разрешился "боевой ничьей" только на самом исходе лета. Обе стороны отвели своих военных. Но хрупкое примирение, не скрепленное никаким официальным документом, в любой момент может смениться новым обострением.

"Стороны решили вернуться к статусу-кво, которое было в июне, и обе заявляют, что их цель была достигнута. С точки зрения Индии, важно то, что Китай отказался от дорожного строительства на спорной территории. Китай говорит, что индийские войска были выведены с плато Доклам и что Пекин продолжит патрулировать территорию, как и раньше. Однако дорожное строительство прекращено. Это своего рода компромисс, который позволяет обеим сторонам говорить о победе", — прокомментировал для РИА Новости международный конфликт эксперт клуба "Валдай”, вице-президент и старший научный сотрудник Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Битва Индии и Китая: сюжет для будущего?

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин отметил, что Индия и Китай отстаивают свое отношение к России
Конфликт между Индией и Китаем — удачная возможность для Вашингтона показать, что Поднебесная окружена недоброжелательно настроенными странами по значительной части своих границ. Помимо Индии и Бутана, в числе потенциальных противников Китая — Вьетнам, Филиппины, Монголия и Япония. Поддерживая проекты системы региональной безопасности (без участия КНР), Вашингтон держит в уме создание своего рода антикитайского санитарного кордона. 

До кризиса в двусторонних российско-американских отношениях нашей стране потенциально отводилась роль северного противника КНР, довершающего изоляцию экономической сверхдержавы, отрезая ее от ресурсов Сибири. По мнению американского аналитика Эдварда Люттвака, без Кремля доведение проекта сдерживания Китая до рабочего состояния невозможно, ведь именно Москва обладает критически важным влиянием в странах Средней Азии, также граничащих с КНР. Включение Москвы в неформальный антикитайский альянс предлагал в ходе предвыборной кампании экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон, однако, столкнувшись с сопротивлением вашингтонского истеблишмента, вынужден был от этой идеи отказаться. Для США это означало необходимость тщательнее присмотреться к другим вариантам.

После того как стало ясно, что сближение России и Запада маловероятно, именно индийское направление становится ключевым для Вашингтона. Вооруженные силы Индии в 1962 году имели опыт боевых столкновений с Китаем, а обе страны, обладающие сопоставимым демографическим потенциалом и общей границей, могут быть вновь вовлечены в вооруженный конфликт. По неподтвержденным данным, в истеблишменте США активно обсуждается эта возможность.
"Войны США с Китаем никогда не будет, вместо этого случится война Китая с Индией", — цитирует на условиях анонимности свой источник в администрации Трампа американский экономист и публицист Фредерик Энгдаль.

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