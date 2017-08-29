Сенатор Коркер: спецпосланники США приносили больше вреда, чем пользы

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Глава комитета сената по международным делам Боб Коркер считает, что создание заметного числа постов спецпосланников США зачастую приносило госдепу больше вреда, чем пользы.

"За эти годы в государственном департаменте накопилось множество постов специальных посланников, и во многих случаях их создание принесло больше вреда, чем пользы, создав среду, в которой люди пытаются обойти нормальный дипломатический процесс вместо того, чтобы его оптимизировать", — говорится в распространенном заявлении Коркера.

По его словам, это одна из причин, по которой комитет сената по международным делам в прошлом месяце предпринял соответствующие действия для того, чтобы сенат утверждал должности спецпосланников, "предоставив возможность госсекретарю сократить бюрократию".

"Я высоко ценю работу, которую госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ответственно проделал по пересмотру организационной структуры спецпосланников, и с нетерпением жду подробного анализа этих изменений", — заявил сенатор.

Ранее в июле комитет сената по международным делам принял законопроект, который требует от госдепа уведомлять конгресс о том, каких именно спецпосланников он хотел бы сохранить. Кроме того, законопроект требует, чтобы те спецпосланники, которых намерен назначить госдеп, проходили соответствующее одобрение сената. Законопроект также признает, что неотложные события могут потребовать создания постов спецпосланников, и поэтому позволяет такому посланнику немедленно приступить к выполнению своих обязанностей, давая администрации 90 дней для представления соответствующих документов на назначение.

Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках задуманной им реформы госдепартамента хочет ликвидировать должности примерно 30 спецпосланников из 70, которые существуют на сегодняшний день. В соответствующем письме главе комитета сената по международным делам Бобу Коркеру, которое приводит газета, госсекретарь, в частности, предлагает ликвидировать посты спецпосланников по Сирии, реализации иранской ядерной сделки, по вопросам закрытия тюрьмы Гуантанамо на Кубе, по Арктике, по вопросам климата, делам молодежи, целому ряду региональных конфликтов и другим.

По мнению Тиллерсона, такие посты изжили себя и с этой работой справятся другие сотрудники ведомства, избежав при этом ненужного дублирования. Тем не менее ряд позиций госсекретарь хочет сохранить: в частности, по вопросам поддержки прав ЛГБТ-сообщества за рубежом и по глобальным женским вопросам.

Реформирование госдепа проходит в рамках нового федерального бюджета, который предусматривает 30-процентное сокращение расходов на деятельность внешнеполитического ведомства в противовес росту расходов на оборонные нужды.