В Иране неизвестный напал на прохожих с ножом, один человек погиб

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана, передает агентство Irna.

По сообщению главы агентства по чрезвычайным ситуациям Хасана Абаси, во вторник в 16.30 (15.00 мск) неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана. Один человек погиб, двое получили ранения.

Двое пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший был задержан и отправлен в полицейский участок. Причина нападения пока не установлена.