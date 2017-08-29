Делегация ВМС Украины приехала в США изучать основы кадрового менеджмента

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Делегация ВМС Украины посетила с визитом США для изучения передовых технологий кадрового менеджмента, сообщила во вторник пресс-служба украинского Минобороны.

"Представители управления персонала штаба командования военно-морских сил ВС Украины посетили командование личного состава военно-морских сил США, расположенное в городе Миллингтон. Визит состоялся с целью изучения передовых технологий привлечения на военную службу по контракту и кадрового менеджмента ВМС США", — говорится в сообщении.

В ходе визита проводились брифинги о системе вербовки, специфике, технологиях и ресурсном обеспечении для привлечения на военную службу. Также были изучены элементы системы кадрового менеджмента, управления и сопровождения карьеры офицерского, старшинского и рядового состава, отметили в Минобороны.

По данным пресс-службы, для украинской делегации был проведен брифинг по изучению принципа Six Sigma, который помогает повышать эффективность организации труда в органах военного управления и экономить для государства человеческие и финансовые ресурсы.

В ходе визита состоялась встреча начальника управления персонала командования ВМС Украины капитана Александра Шевченко с начальником командования личного состава вице-адмиралом ВМС США Ричардом Брауном и командующим вербовочным командованием ВМС США контр-адмиралом Питером Гарвином.