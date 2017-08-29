В ДНР заявили, что не получали уведомлений о видеоконференции по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (350)

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не получали официальных уведомлений от Киева о проведении видеоконференции контактной группы по Донбассу 31 августа, сообщила РИА Новости Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Ранее Киев инициировал проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

"Никаких официальных уведомлений о намерениях украинской стороны провести видеоконференцию мы не получали. В случае получения официальной информации, она будет рассмотрена нами безотлагательно", — сказала Талакина

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.