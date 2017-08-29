ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не получали официальных уведомлений от Киева о проведении видеоконференции контактной группы по Донбассу 31 августа, сообщила РИА Новости Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
"Никаких официальных уведомлений о намерениях украинской стороны провести видеоконференцию мы не получали. В случае получения официальной информации, она будет рассмотрена нами безотлагательно", — сказала Талакина
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.