Во Франции следователи допросили 140 человек по делу о пропавшей девочке

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следователи допросили уже 140 человек по делу о девятилетней Маэли, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, но никакого следа девочки обнаружить пока не удалось, пишет газета Le Figaro.

Ранее сообщалось, что Маэли Де Араухо вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром в воскресенье в зале, который был отведен для игр детей.

В поисках ребенка участвуют до 250 жандармов, а кроме них, — спасатели, аквалангисты и добровольцы. В операции задействованы служебные собаки и вертолет. Прочесывание окрестностей не дало никаких результатов.

Фотографию девочки и ее описание распространили все ведущие французские СМИ.

Из 180 гостей, присутствовавших на свадьбе, полицейские уже допросили 140 человек. Местный прокурор Дитлинд Бодуан заявила, что правоохранители допросят участников еще двух вечеринок, которые в ночь на воскресенье проходили неподалеку от банкетного зала. Таким образом, всего будут допрошены 250 предполагаемых свидетелей.

Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.

Также в рамках расследования полицейские обыскали дом охранника банкетного зала и опечатали его автомобиль.