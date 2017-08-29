Во Франции следователи допросили 140 человек по делу о пропавшей девочке

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следователи допросили уже 140 человек по делу о девятилетней Маэли, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юге-востоке Франции, но никакого следа девочки обнаружить пока не удалось, пишет газета Le Figaro.
В поисках ребенка участвуют до 250 жандармов, а кроме них, — спасатели, аквалангисты и добровольцы. В операции задействованы служебные собаки и вертолет. Прочесывание окрестностей не дало никаких результатов.
Фотографию девочки и ее описание распространили все ведущие французские СМИ.
Из 180 гостей, присутствовавших на свадьбе, полицейские уже допросили 140 человек. Местный прокурор Дитлинд Бодуан заявила, что правоохранители допросят участников еще двух вечеринок, которые в ночь на воскресенье проходили неподалеку от банкетного зала. Таким образом, всего будут допрошены 250 предполагаемых свидетелей.
Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.
Также в рамках расследования полицейские обыскали дом охранника банкетного зала и опечатали его автомобиль.