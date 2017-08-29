Додон рассчитывает на встречу с лидером Приднестровья в ближайшие недели

КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник РИА Новости, что рассчитывает на встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским в ближайшие недели.

"Надеюсь, в ближайшие недели встретимся с Красносельским и обсудим общую повестку дня", — сказал Додон.

Ранее Красносельский заявил о намерении с помощью РФ обратиться в ООН для возобновления переговоров с Кишиневом по приднестровскому урегулированию. По его словам, обращений будет два, первое – о недопустимости односторонних ограничительных мер против ПМР, второе — об организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.