Индия заявила о приверженности БРИКС, несмотря на напряженность с Китаем

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Приверженность Индии процессам БРИКС не изменилась, несмотря на напряженность на границе с Китаем, заявил посол Индии в РФ Панкадж Саран.

МИД Индии в понедельник сообщил, что разведение индийских и китайских войск после более двух месяцев противостояния в спорном приграничном районе Доклам "почти завершено".

В конце июня группа индийских пограничников пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким, чтобы остановить работы китайских военных по строительству дороги в районе Дунлан (Доклам).

Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной целью называла предотвращение изменения статуса-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован. Пекин считает, что эта территория принадлежит Китаю. Военные двух стран больше двух месяцев держали позиции друг напротив друга.

"Что касается отношений Индии и Китая, все, что я могу сказать — это что наше министерство иностранных дел сделало заявление несколько дней назад. Оно отражает нашу позицию. Но наша приверженность процессу БРИКС остается неизменной", — сказал Саран РИА Новости.

Посол подчеркнул, что участие Индии в предстоящем саммите БРИКС в Китае будет сфокусировано на развитии этой организации как важного игрока для обеспечения экономического процветания и международной стабильности.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.