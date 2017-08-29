США ввели санкции против главного казначея ИГ*

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Минфин США во вторник ввел санкции в отношении главного казначея террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Салима Мустафы Мухаммеда аль-Мансура (Salim Mustafa Muhammad al-Mansur), говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"В результате все финансовые интересы Мансура, находящиеся в американской юрисдикции, заблокированы", — отмечается в документе.

Также сообщается, что эти меры американский минфин предпринимает в рамках сотрудничества с иракским правительством в сфере противодействия ИГ*.

"Казначейство продолжает работать в тесном сотрудничестве с правительством Ирака, чтобы выявить финансовые сети ИГ* внутри и за пределами управляемой ИГ* территории", — приводятся в документе слова директора департамента по контролю за иностранными активами минфина Джона Смита.