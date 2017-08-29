Пхеньян продолжит ракетные разработки, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости, Светлана Задёра. КНДР еще предстоит доработать межконтинентальную баллистическую ракету, поэтому независимо от реакции международного сообщества следует ожидать новых испытаний, считает научный сотрудник Центра Международных морских исследований МГУ им. Г.И. Невельского Анастасия Баранникова.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.

"Сегодняшний запуск, скорее всего, вызван техническими потребностями. Есть мнения о том, что целью его была проверка системы ПРО США. Если так, то КНДР успешно преодолела ПРО противника. Однако по мере развертывания дополнительных компонентов ПРО (системы THAAD на юге Корейского полуострова) КНДР надо будет совершенствовать имеющиеся БР и ей еще предстоит доработать МБР, так что следует ожидать очередных испытаний независимо от того, будут введены новые санкции или нет", — рассказала РИА Новости эксперт.

Анастасия Баранникова напомнила, что КНДР заявляла о переносе очередного пуска на более подходящее время, так как изначально пуск был запланирован на середину августа. По ее мнению, это можно расценить как "зондирование почвы" перед шагом навстречу российско-китайскому предложению инициативы "двойного замораживания". При этом США и Республика Корея начали свои обычные учения с сокращенной численностью личного состава, "продемонстрировав, что в данный момент не готовы сделать такой шаг".

"Раз время не пришло, то КНДР может продолжать свои ракетно-ядерные разработки. Не исключено, что КНДР решила форсировать ракетно-ядерную программу, провести сразу череду необходимых испытаний для достижения конечной цели своей ракетно-ядерной программы (создания потенциала, достаточного для сдерживания США). Также не исключено, что достигнув своей цели, КНДР согласится на замораживание ядерных испытаний и пусков ракет, пусть и временное. Этим она продемонстрирует готовность к диалогу (в отличие от США), тем более что потребность в проведении таких испытаний снизится", — отметила Баранникова.

По мнению научного сотрудника, на заседании СБ ООН во время обсуждения новой резолюции стоит ожидать, что ее принятие будет заблокировано, либо текст изменен настолько, что резолюция будет просто бумагой. Она отметила, что Россия в ходе принятия последней резолюции заявила о неэффективности санкций против КНДР. Эксперт рассказала, что до сих пор ракетные пуски не угрожали безопасности России, и "даже ядерные испытания КНДР никак не отразились на безопасности и радиационном фоне Дальнего Востока, не говоря уже о ракетных пусках".

"С одной стороны, известно, что ракетно-ядерная программа КНДР направлена исключительно против США и не представляет угрозы безопасности России. С другой стороны, Россию (как и Китай) беспокоит реакция остальных стран региона. Ожидаемо бурная реакция со стороны Японии, через территорию которой северокорейская ракета совершила полет, может отразиться на ходе и повестке встречи Владимира Путина и (премьера Японии) Синдзо Абэ во Владивостоке", — заключила эксперт.