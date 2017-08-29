Пхеньян продолжит ракетные разработки, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг — РИА Новости, Светлана Задёра. КНДР еще предстоит доработать межконтинентальную баллистическую ракету, поэтому независимо от реакции международного сообщества следует ожидать новых испытаний, считает научный сотрудник Центра Международных морских исследований МГУ им. Г.И. Невельского Анастасия Баранникова.
"Сегодняшний запуск, скорее всего, вызван техническими потребностями. Есть мнения о том, что целью его была проверка системы ПРО США. Если так, то КНДР успешно преодолела ПРО противника. Однако по мере развертывания дополнительных компонентов ПРО (системы THAAD на юге Корейского полуострова) КНДР надо будет совершенствовать имеющиеся БР и ей еще предстоит доработать МБР, так что следует ожидать очередных испытаний независимо от того, будут введены новые санкции или нет", — рассказала РИА Новости эксперт.
"Раз время не пришло, то КНДР может продолжать свои ракетно-ядерные разработки. Не исключено, что КНДР решила форсировать ракетно-ядерную программу, провести сразу череду необходимых испытаний для достижения конечной цели своей ракетно-ядерной программы (создания потенциала, достаточного для сдерживания США). Также не исключено, что достигнув своей цели, КНДР согласится на замораживание ядерных испытаний и пусков ракет, пусть и временное. Этим она продемонстрирует готовность к диалогу (в отличие от США), тем более что потребность в проведении таких испытаний снизится", — отметила Баранникова.
"С одной стороны, известно, что ракетно-ядерная программа КНДР направлена исключительно против США и не представляет угрозы безопасности России. С другой стороны, Россию (как и Китай) беспокоит реакция остальных стран региона. Ожидаемо бурная реакция со стороны Японии, через территорию которой северокорейская ракета совершила полет, может отразиться на ходе и повестке встречи Владимира Путина и (премьера Японии) Синдзо Абэ во Владивостоке", — заключила эксперт.