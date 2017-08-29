МИД Бельгии осудил пуск ракеты КНДР и призвал соблюдать санкционный режим

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс осудил пуск КНДР баллистической ракеты, пролетевшей над Японией, и призвал все страны соблюдать введенный СБ ООН санкционный режим против Пхеньяна, чтобы усилить давление на власти страны, говорится в коммюнике бельгийского МИД.

"Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Дидье Рейндерс осуждает пуск баллистических ракет Северной Кореей, в том числе пуск ракеты над японской территорией. Эти действия несопоставимы с обязывающими резолюциями Совета Безопасности ООН и представляют собой угрозу региональной и международной безопасности", — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД, шаги Пхеньяна "не приближают нас к долгосрочному миру, который можно достичь только путем международного сотрудничества и диалога".

"Все члены международного сообщества должны строго соблюдать санкции ООН, чтобы усилить международное давление на КНДР, и воздержаться от любых действий, которые могли бы способствовать продолжению работы над ядерной и баллистической программой", — заявил Рейндерс.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.

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