На ливийском месторождении Хамада возобновили добычу нефти

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Добыча нефти на месторождении Хамада в Ливии была возобновлена в понедельник после приостановки днем ранее, сообщает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Агентство добавляет, что нефть с месторождения поступает на терминал НПЗ в городе Эз-Завия. В воскресенье агентство объявляло о форс-мажоре на месторождениях Эль-Филь и Хамада после блокировки боевиками трубопроводов, соединяющих месторождения с другими объектами.

Ранее в этом месяце несколько раз была приостановлена работа крупнейшего месторождения Ливии Шарара. Нефтепровод к этому месторождению на западе Ливии был блокирован группировкой "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. После того, как группировка сняла блокаду, работа на месторождении останавливалась уже несколько раз из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и прочих подобных проблем.

Ливия имеет одни из самых крупных запасов нефти в Африке в 48 миллиардов баррелей. При этом страна освобождена от обязательств по соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти из-за ситуации в сфере безопасности.