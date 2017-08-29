СМИ: вероятно, в КНДР испытали баллистическую ракету средней дальности

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Северная Корея во вторник, предположительно, испытала баллистическую ракету средней дальности (БРСД), передает агентство Рейтер со ссылкой на должностных лиц в США.

Собеседники агентства, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что, скорее всего, речь идет о ракете "Хвасон-12". Ранее такое же предположение высказал министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По классификации Пентагона, дальность БРСД составляет от 1500 до 3000 миль (2,8-5,5 тысяч километров). Американские чиновники отметили, что дальнейший анализ покажет, являлся ли пуск ракеты успешным.

Утром во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.