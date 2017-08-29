Партия Санду обвинила Додона в двух преступлениях

КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Представители внепарламентской партии Молдавии "Действие и солидарность", которой руководит экс-кандидат в президенты Майя Санду, обратились к генпрокурору по поводу действий избранного президента республики Игоря Додона, обвинив его в измене родине и действиях, направленных на разжигание национальной вражды.

На президентских выборах осенью 2016 года бывший министр просвещения республики Санду выступала в качестве единого кандидата от правой оппозиции. Она была основным конкурентом кандидата от Партии социалистов Молдавии Додона. Их программы были построены на противоположных геополитических векторах. По итогам второго тура голосования Додон набрал 52,11% голосов, а Санду поддержали 47,82% избирателей. Центризбирком республики утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ, ОБСЕ и ПАСЕ признали их легитимность. Несмотря на это, Санду оспорила результаты выборов в суде, однако все ее обращения были отклонены.

"Сегодня партия "Действие и солидарность" направила заявление в адрес генерального прокурора относительно действий Игоря Додона, который, по нашему мнению, совершил два преступления. Речь идет о статье 337 Уголовного кодекса "измена родине" и статье 346 "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни", — заявил журналистам после подачи заявления юрист от этой партии Сергей Литвиненко.

При этом он не стал вдаваться в подробности, о каких именно нарушениях идет речь.

Ранее бывший министр обороны республики Анатолий Шалару заявил, что намерен добиться привлечения Додона к уголовной ответственности "из-за действий, направленных на подрыв национальной оборонной системы Молдавии".

Согласно конституции Молдавии, президент обладает неприкосновенностью и не может привлекаться к юридической ответственности за "взгляды, выраженные при осуществлении полномочий". Право предъявить обвинение главе республики имеет только парламент, такое решение должно быть поддержано не менее чем двумя третями голосов парламентариев.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>